Alertan por lluvias y fuertes vientos en Nuevo León

Protección Civil estimó probabilidad de precipitación en la zona metropolitana, región citrícola y área sur para esta tarde y noche

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Advierten autoridades sobre la presencia de lluvias aisladas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en gran parte de la entidad para la tarde y noche de este lunes 21 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil del Estado de Nuevo León, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las lluvias podrían presentarse en el lapso de las 17:00 y las 22:00 horas.

Las autoridades de rescate señalaron que existe una probabilidad de lluvia del 30% en la mayoría de las zonas del estado, incluyendo el Área Metropolitana de Monterrey, la Región Oriente, la Región Citrícola y la Región Sur y Montañosa, mientras que para la Región Norte se estima una probabilidad del 20%.

Entre los municipios donde se prevé el desarrollo de chubascos y tormentas de corta duración se encuentran la zona sur de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, El Carmen, Hidalgo y Cadereyta, Santiago, Linares, General Terán y Galeana, Cerralvo, Los Ramones, Doctor González y Salinas Victoria.

Recomendaciones de seguridad y monitoreo activo

Ante el riesgo de encharcamientos e inestabilidad climática, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y emitió una serie de recomendaciones para la población: