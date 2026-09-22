Alertan por lluvias y fuertes vientos en Nuevo León

Advierten autoridades sobre la presencia de lluvias aisladas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en gran parte de la entidad para la tarde y noche de este lunes 21 de septiembre de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil del Estado de Nuevo León, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las lluvias podrían presentarse en el lapso de las 17:00 y las 22:00 horas.
Las autoridades de rescate señalaron que existe una probabilidad de lluvia del 30% en la mayoría de las zonas del estado, incluyendo el Área Metropolitana de Monterrey, la Región Oriente, la Región Citrícola y la Región Sur y Montañosa, mientras que para la Región Norte se estima una probabilidad del 20%.
Entre los municipios donde se prevé el desarrollo de chubascos y tormentas de corta duración se encuentran la zona sur de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, El Carmen, Hidalgo y Cadereyta, Santiago, Linares, General Terán y Galeana, Cerralvo, Los Ramones, Doctor González y Salinas Victoria.
Recomendaciones de seguridad y monitoreo activo
Ante el riesgo de encharcamientos e inestabilidad climática, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Retirar o sujetar artículos en patios, azoteas o balcones que puedan ser proyectados por las ráfagas de viento.
- No intentar cruzar arroyos, ríos o vialidades inundadas a pie o en vehículo para prevenir accidentes.
- Encender luces, mantener la distancia de seguridad y moderar la velocidad sobre pavimento mojado.
- Consultar las actualizaciones del clima únicamente a través de las cuentas y canales de Protección Civil.