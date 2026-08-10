Alertan por lluvias, viento y posible granizo en Monterrey

Protección Civil de Monterrey exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas a través de los canales oficiales

Protección Civil de Monterrey alertó sobre la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y potencial de caída de granizo, durante las próximas horas, principalmente en las zonas Huajuco, sur y centro del municipio.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de la corporación, se esperan ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, además de potencial de caída de granizo pequeño a mediano.

Las autoridades señalaron que existe un riesgo moderado de encharcamientos e inundaciones viales, por lo que recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente al conducir.

Pronostican que las lluvias disminuyan durante la noche

La probabilidad de lluvia comenzará a disminuir alrededor de las 21:00 horas, aunque Protección Civil municipal mantendrá vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas.

Emiten recomendaciones para los automovilistas

Ante las precipitaciones, la dependencia recomendó a los automovilistas mantener la distancia entre vehículos, encender las luces y evitar cruzar encharcamientos o corrientes de agua.

Protección Civil de Monterrey exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas a través de los canales oficiales y recordó que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse al 9-1-1.