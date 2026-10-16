Alertan por lluvia torrencial y vientos por Trudy y frente frío

En Nuevo León las precipitaciones podrían comenzar este jueves por la noche y el viernes el termómetro caería considerablemente

El huracán Trudy, que podría alcanzar la categoría 4, y el frente frío número 2 provocarán lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas regiones de México durante los próximos días.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, informó que Trudy se intensificaría rápidamente y se aproximaría a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco durante el fin de semana.

Detalló que el sistema podría generar olas de entre siete y nueve metros de altura en las costas de estas entidades, además de lluvias intensas y rachas de viento con fuerza de huracán.

Por otra parte, el frente frío número 2 avanzará sobre el norte y noreste del país para después extender sus efectos hacia el Golfo de México, con efectos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Además, se esperan rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta nueve o diez metros frente a la costa sur de Veracruz.

El pronóstico también contempla lluvias torrenciales en la región de la Huasteca, en los límites de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde podrían acumularse más de 350 milímetros de precipitación entre el jueves y el domingo.