El nuevo frente frío generará que el punto más fresco se registrará al amanecer de este lunes, cuando el termómetro marque mínimas de entre 13°C y 15°C

El Centro de Monitoreo Meteorológico de Protección Civil Monterrey informó que el Frente Frío número 6 de la temporada ingresará al noreste del país durante la tarde de este domingo, provocando un marcado descenso en las temperaturas para este lunes.

De acuerdo con el reporte de la dependencia municipal, el sistema frontal, asociado a masas de aire marítima-polar y continental-polar ubicadas actualmente sobre el sur de Estados Unidos.

Este frente generará un cambio drástico en el termómetro tras una tarde cálida en la que se alcanzaron máximas de entre 28°C y 30°C.

El punto más fresco se registrará al amanecer del lunes 16 de noviembre, cuando el termómetro marque mínimas de entre 13°C y 15°C.

Aunado al descenso térmico, se prevé un incremento en la nubosidad a partir de esta tarde-noche, acompañado de una ligera probabilidad de lloviznas o lluvia ligera dispersa durante la madrugada del lunes, así como rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, descartándose tormentas eléctricas o tiempo severo.

Ante estas condiciones, Protección Civil Monterrey exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones si realiza actividades al aire libre durante la tarde o noche de hoy, utilizar ropa adecuada, especialmente durante las primeras horas de mañana, y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúa la vigilancia meteorológica.