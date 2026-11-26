La problemática obliga a los automovilistas a disminuir considerablemente la velocidad y realizar maniobras para esquivar los megabaches

Enormes baches que ponen en riesgo a los automovilistas y complican la circulación fueron denunciados sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Santa Catarina, donde el deterioro de la carpeta asfáltica ha convertido varios tramos en un obstáculo para quienes transitan diariamente por esta vialidad.

Los desperfectos se encuentran cerca del cruce con el Libramiento Noreste, donde, de acuerdo con los conductores, las recientes lluvias y el constante paso de vehículos de carga pesada han contribuido a que el pavimento se fracture y aparezcan nuevos hoyancos.

La problemática obliga a los automovilistas a disminuir considerablemente la velocidad y realizar maniobras para esquivar los megabaches, lo que genera congestionamiento y cuellos de botella, principalmente para quienes se desplazan entre García y Santa Catarina.

Pero el problema no solamente afecta la circulación, también representa un riesgo para los vehículos, pues algunos conductores han sufrido daños en sus neumáticos y rines al caer en estos desperfectos.

Juan Carlos, quien transita diariamente por el sector, aseguró que los hoyancos representan un peligro, principalmente cuando los automovilistas intentan esquivarlos y terminan realizando maniobras que pueden provocar accidentes.

“Están peligrosos, porque donde esquivan un carro u otro, sí ha habido accidentes. Igual los carros se dañan, la suspensión y todo eso”.

El entrevistado agregó que ha observado cómo las llantas y los rines resultan afectados, aunque hasta el momento ha tenido la fortuna de no sufrir daños en su vehículo.

“Yo todavía, gracias a Dios, no he sido víctima, pero sí he caído en muy buenos baches. Me he salvado, pero me imagino el gasto, más que nada”.

Además, explicó que las lluvias complican todavía más la situación, debido a que el agua cubre los hoyancos e impide que los conductores puedan identificarlos a tiempo.

“Se te olvida dónde están los baches y caes en uno. A mí me pasa a diario. Y luego están llenos de agua, pues no sabes dónde están”.

La denuncia también fue respaldada por Irving, trabajador de la zona, quien señaló que ha observado vehículos de carga pesada que quedan atorados al pasar por estos desperfectos, además de escuchar en repetidas ocasiones cómo revientan los neumáticos de algunos automovilistas.

“He visto sobre todo camiones grandes que se quedan atorados en el bache. Pasan sobre él y se quedan atorados”.

“Aquí enfrente sí he escuchado reventar las llantas. Igualmente, dando la vuelta, he escuchado varias veces cómo se revientan”.

Irving consideró que el riesgo aumenta durante y después de las precipitaciones, pues los baches quedan ocultos entre el agua y dificultan que los conductores puedan esquivarlos.

Aunado a esto, señaló que no ha observado trabajos de mantenimiento en el tramo donde labora y advirtió que la problemática vial se agrava en el puente cercano, debido a que los semáforos no funcionan, por lo que los automovilistas tienen que ponerse de acuerdo para avanzar.:

Ante esta situación, los automovilistas hicieron un llamado a las autoridades municipales de Santa Catarina para que atiendan los reportes, rehabiliten la carpeta asfáltica y revisen el funcionamiento de los semáforos, antes de que los desperfectos ocasionen más daños materiales o accidentes en esta importante conexión vial.