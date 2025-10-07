Alertan por datos erróneos en apps sobre calidad del aire

Autoridades ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales para conocer los niveles

Autoridades ambientales de Nuevo León advirtieron sobre la desinformación que generan algunas aplicaciones móviles, particularmente la del iPhone, al mostrar datos erróneos respecto a la calidad del aire en la entidad.

“Hay aplicaciones como la de iPhone que tienen datos muy imprecisos. Hemos observado principalmente cuando hay lluvia que tenemos muy buena calidad de aire y esta aplicación llega a marcar hasta niveles extremadamente malos".

"Esto es información completamente equivocada y sí causa mucha confusión entre la población”, explicó la directora de la Agencia de la Calidad del Aire de Nuevo León, Armandina Valdez Cavazos, durante el Nuevo León Informa.

Aparentemente, este tipo de plataformas suelen basar sus mediciones únicamente en imágenes satelitales, lo que provoca que confundan fenómenos como lluvia, nubosidad o bruma con altos niveles de contaminación.

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano, llamó a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales.

Por ejemplo, mencionó el sitio aire.nl.gob.mx, perteneciente al Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), que actualiza sus mediciones cada hora a través de 15 estaciones fijas y dos móviles distribuidas en la zona metropolitana.

“Seamos muy cuidadosos al informarnos acerca de la calidad del aire; visitemos la página oficial del Gobierno del Estado”, señaló.

Lozano también agregó que la dependencia trabaja actualmente en la modernización y actualización de las estaciones de monitoreo.