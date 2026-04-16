Alertan por colapso de drenaje en lluvias y piden prevención

La paraestatal subrayó que la colaboración de la población es clave para evitar afectaciones mayores durante la temporada de lluvias

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey exhortó a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas para evitar taponamientos y desbordamientos en la red sanitaria durante los días de lluvia, ante el incremento de afectaciones registradas en la infraestructura.

La dependencia advirtió que diversas prácticas, tanto en los hogares como en la vía pública, han contribuido al deterioro del sistema de drenaje, lo que ha derivado en fallas operativas cuando se presentan precipitaciones intensas.

Señalan uso inadecuado del drenaje sanitario

El Director General de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que el sistema sanitario no está diseñado para recibir agua pluvial, sino exclusivamente aguas residuales, por lo que su uso incorrecto incrementa el riesgo de colapsos.

"Durante los días en los que se registra lluvia copiosa, por diversas prácticas inadecuadas, el drenaje sanitario colapsa por el exceso de agua que no debería estar ahí, sino en el drenaje pluvial", detalló.

Entre las principales causas identificadas se encuentran la mezcla de sistemas pluvial y sanitario, así como el depósito de residuos que obstruyen el flujo del agua, reduciendo la capacidad de la red.

Recomendaciones para evitar taponamientos

Entre las principales recomendaciones para cuidar la red sanitaria ante temporadas lluviosas están:

● Evitar arrojar desperdicios al drenaje sanitario como lo son grasas, toallitas húmedas, aceite, restos de comida, cabello, toallas femeninas, papel sanitario, pañales, palos, piedras, bolsas de plástico, preservativos, cuerdas, arenilla, químicos, entre otros residuos.

● Evitar conectar o mezclar el drenaje pluvial con el drenaje sanitario, no permitir que tierra o arena ingresen a este sistema, ya que esto reduce su capacidad y genera taponamientos.

● Mantener limpios patios y áreas exteriores, evitando la acumulación de basura, hojas o escombros que puedan ser arrastrados por la lluvia.

● No abrir las tapas de alcantarillas durante las lluvias con la intención de desfogar el agua de la calle, ya que esto representa un riesgo para las personas y puede agravar los problemas en la red de drenaje.

Llaman a la participación ciudadana

La paraestatal subrayó que la colaboración de la población es clave para evitar afectaciones mayores durante la temporada de lluvias, al señalar que pequeñas acciones pueden contribuir significativamente al buen funcionamiento del sistema.

Finalmente, reiteró que el cuidado del drenaje sanitario es una responsabilidad compartida, necesaria para garantizar la operación eficiente de la infraestructura y prevenir incidentes en zonas urbanas.