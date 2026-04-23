Alertan por brote de dengue en Nuevo León; hay dos casos

La secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín exhortó a la ciudadanía a mantener precaución ante este mosquito. En el estado se registran dos casos de dengue

Tras los pronósticos de lluvia en Nuevo León con el llegan los mosquitos, teniendo en alerta a las autoridades sanitarias por la presencia de dengue.



En México se han presentado 1493 casos de dengue, y en Nuevo León dos, la secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín exhortó a la ciudadanía a mantener precaución ante este mosquito.



“Muy importante que seamos sensibles a que esta enfermedad también nos puede dar a todos, nosotros podemos fumigar, pero si seguimos acumulando agua, la fumigación no va a tener efecto si seguimos con el cacharro al interior. La fumigación no va a ser la de óptima”



Un mosquito transmisor de dengue puede picar hasta 30 veces y puede vivir hasta 30 días, poniendo de entre 120 a 200 huevecillos



Los síntomas del dengue se dividen en grave y no grave:



En el caso de dengue no grave, se presenta:

• Falta de apetito

• Fiebre alta

• Dolor de cabeza y detrás de los ojos

• Erupción en la piel

• Náuseas y vómito

• Dolor de músculos



En el dengue grave se presentan:



• Hemorragia intensa

• Taquicardia

• Extremidades frías

• Palidez

• Pulso débil

• Dificultad para respirar

• Alteración del estado de conciencia

• Alteración de órganos vitales



“Muchas veces cuando ya tenemos una enfermedad y creemos que desarrollamos anticuerpos, a veces una segunda enfermedad, se volvemos agresiva una tercera todavía peor, entonces si ya tenemos el antecedente de haber parecido dengue en otro momento, es importante que extrememos precauciones en nuestra casa en nuestro domicilio y en nuestro entorno”