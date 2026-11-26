Alertan peleas entre estudiantes de secundaría en Monterrey

Por: Danea Lázaro 25 Noviembre 2026, 12:02 Compartir

Padres de familia de la secundaria 75 piden a las autoridades municipales y docentes mayor vigilancia para evitar se repitan estos hechos

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A través de redes sociales diversos videos de peleas de estudiantes de la secundaria 75, ubicada en la colonia El Porvenir, en el municipio de Monterrey, se han hecho públicos los que ha causado preocupación entre padres de familia. En los videos se aprecian a menores de edad, hombres y mujeres, quienes realizan las peleas afuera de las instalaciones. Fue el pasado viernes 20 de noviembre que presuntamente se habría registrado la primer pelea y en lo que va de la semana se presentaron dos más. Ante esto los padres de familia piden a las autoridades municipales y docentes mayor vigilancia, pues las consecuencias de un mal golpe puedes ser fatales.