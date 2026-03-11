Alertan peatones por peligrosa zanja en carretera al aeropuerto

En el lugar se observan dos zanjas con agua estancada y basura acumulada, lo que refleja el estado de abandono, siendo un riesgo para peatones

Trabajadores de un parque industrial alertaron sobre el riesgo que representa una gran zanja abierta sobre una banqueta en el municipio de Apodaca.

La problemática se localiza sobre la carretera al Aeropuerto Mariano Escobedo, en su cruce con la carretera Monterrey–Mier.

De acuerdo con el reporte, la situación persiste desde noviembre del año pasado, lo cual ha llevado a buscar rutas improvisadas para continuar su camino.

En el lugar se observan dos zanjas de aproximadamente 34 metros de largo, con agua estancada y basura acumulada, lo que refleja el estado de abandono.

Ante la falta de un paso seguro, los peatones que deciden no cruzarse a la carretera deben pasar por estas montañas de tierra y tubos, con el riesgo de sufrir un accidente.

Debido al alto flujo de trabajadores, vecinos del sector piden a las autoridades atender la situación y brindar condiciones seguras para cruzar la zona.