Alertan PC estatal y Conagua por lluvias este martes

Se prevé la presencia de lluvias de ligeras a moderadas, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de moderadas a fuertes

El Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de condiciones climatológicas inestables durante la tarde y noche de este día.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé la presencia de lluvias de ligeras a moderadas, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de moderadas a fuertes.

Las autoridades señalaron que estas condiciones se concentrarán principalmente en la región Norte y en las zonas serranas del área metropolitana, con la posibilidad de que la intensidad de las precipitaciones aumente en las próximas horas.

Pronóstico de lluvias y viento por regiones

Las probabilidades de lluvia varían a lo largo del territorio estatal. La región Norte encabeza la mayor expectativa con un 60% de probabilidad de precipitaciones, seguida por el Área Metropolitana con un 40%. Por su parte, la región Citrícola registra un 30%, la región Sur y Montañosa cuenta con un 20%, mientras que la región Oriente presenta el menor porcentaje con apenas un 10% de probabilidad.

En cuanto a las rachas de viento, se anticipa que la región Oriente experimente ráfagas de entre 40 y 60 km/h, seguida por la región Citrícola con vientos de 30 a 50 km/h, y la región Norte con velocidades de 40 a 55 km/h. En las regiones Metropolitana y Sur se estiman rachas de 30 a 45 km/h, mientras que en la zona Montañosa oscilarán entre los 30 y 40 km/h.

Municipios bajo vigilancia

Las autoridades climatológicas detallaron que los municipios con mayor probabilidad de registrar precipitaciones en el corto plazo son Lampazos, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Mina, Galeana, Doctor Arroyo, García, General Escobedo y la zona de la sierra en Santa Catarina.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante este panorama, Protección Civil de Nuevo León emitió un llamado urgente a la población para extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:

Evitar cruzar zonas inundadas: Se exhorta a los automovilistas y peatones a no intentar avanzar por calles anegadas, ríos, arroyos o vados con corrientes de agua.

Conducir con extrema precaución: Disminuir la velocidad, mantener una distancia segura con otros vehículos y encender las luces en caso de lluvia.

Mantenerse informados: Seguir las actualizaciones y reportes del clima únicamente a través de las fuentes y canales digitales oficiales del Gobierno del Estado y dependencias de auxilio.

Las corporaciones de rescate mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para atender de manera oportuna cualquier eventualidad o reporte de emergencia que pueda presentarse en las distintas regiones de la entidad.