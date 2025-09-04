Alertan especialistas: Roncar casi nunca es normal

Hacerse una simple pregunta: ¿ronco?, puede evitar perder tiempo valioso sin atacar el verdadero problema que es la apnea del sueño

Se estima que alrededor de la mitad de la población adulta en el mundo ronca, y que uno de cada 10 niños también lo hace.

Pero aunque culturalmente se suele bromear, esto no se debe de normalizar.

Casi siempre los ronquidos están acompañados de la apnea del sueño.

Y ahí está el verdadero peligro, cada pausa al dormir es también una pausa en la oxigenación, sin importar que tan fuerte o escandaloso sea el ronquido.

Las apps de compras están saturadas de aparatos para evitar los ronquidos.

Los mercados se llenan de supuestos fármacos que prometen un sueño perfecto y las redes se inundan de mil remedios caseros.

Pero detrás de esa avalancha de promesas se esconde un riesgo: perder tiempo valioso sin atacar el verdadero problema.

La única forma de saber si el ronquido es un problema serio es acudir con un especialista en sueño y sobre todo hacerse la pregunta clave: ¿ronco?