Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León informaron sobre el ingreso de un nuevo frente frío al noreste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León informaron sobre el ingreso de un nuevo frente frío al noreste de México.

El fenómeno, impulsado por una masa de aire polar, provocará un cambio significativo en las condiciones climáticas, marcando el fin de una jornada calurosa para dar paso a temperaturas más frescas y precipitaciones con posible caída de granizo a partir de esta tarde.

Los municipios donde se prevé lluvia son Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, Santiago, Escobedo, Bustamante, Allende, entre otros.

“Durante esta tarde se prevé la presencia de chubascos puntuales fuertes a muy fuertes y ráfagas de viento moderadas a fuertes en la región norte, citrícola, montañosa, oriente, sur y área metropolitana”.

La interacción del frente frío número 48, ubicado en la frontera con Texas, con las corrientes en chorro polar y subtropical, sumado a una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila, detonará condiciones de tiempo severo en el noreste de México; se pronostican lluvias fuertes y descenso en la temperatura en Nuevo León.

“Un frente frío (núm. 48) se establecerá sobre Texas muy cerca de la frontera con los estados del noreste del país y estará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca que se desplaza entre Chihuahua y Coahuila, dando como resultado lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de chubascos en Tamaulipas”, informó el SMN

“El nuevo frente frío (núm. 48) ingresará sobre los estados del noreste del territorio nacional, lo cual aunado al paso de la corriente en chorro subtropical favorecerá chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además de rachas de viento entre 50 a 70 km/h sobre los estados previamente mencionados”, se agregó.

El viernes se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 21°C. Sin embargo, hacia la noche la probabilidad de lluvias aumentará conforme se acerque el frente.

El sábado la masa de aire frío comenzará a dominar desde la madrugada, provocando ráfagas de viento fuertes. La temperatura caerá hasta los 15°C, con una máxima que apenas alcanzará los 22°C. Se prevén chubascos aislados durante las primeras horas del día.

Para el domingo las condiciones de estabilidad fresca persistirán, con un amanecer de 14°C y una tarde que se mantendrá en los 22°C.

"El descenso será más notable durante los amaneceres del fin de semana, por lo que se recomienda salir prevenidos con vestimenta adecuada", señalaron las autoridades estatales.

El Centro de Emergencias de Protección Civil Nuevo León se mantiene en alerta y monitoreo constante.