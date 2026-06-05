Alertan de lluvias fuertes, tormenta eléctrica y posible granizo

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución

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Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso meteorológico para este jueves 4 de junio, advirtiendo sobre la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en diversas regiones del estado durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte vigente de las 12:00 a las 20:00 horas, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Norte, Citrícola, Sur y Metropolitana, donde además podrían presentarse tormentas eléctricas.

La dependencia informó que la probabilidad de lluvia es del 60 por ciento para Monterrey y su área metropolitana, así como para las regiones Citrícola, Oriente y Norte. En tanto, la región Sur y Montañosa registra una probabilidad del 70 por ciento.

Asimismo, las autoridades no descartan la caída de granizo en zonas de la región Sur, además de la presencia de ráfagas de viento de moderadas a fuertes.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, la corporación mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y aseguró que informará oportunamente cualquier cambio relevante.

El reporte está basado en información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Nuevo León.