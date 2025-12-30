Alertan de lluvias en próximas horas en estos municipios de NL

Esta mañana, amaneció con una temperatura de 17 grados con condiciones de cielo nublado, frío y la presencia de lluvia en algunos puntos el área metropolitana.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío No. 25, impulsado por una masa de aire frío de origen ártico, genera viento fuerte así como chubascos aislados en el estado.

Actualmente los municipios que reportaron la presencia de condiciones de lluvias son los siguientes:

- Galeana

- Marín

- Monterrey

- San Nicolás de los Garza

- Abasolo

- Iturbide

- Allende

- Sabinas Hidalgo

- General Zaragoza

- Linares

Mientras que en los siguientes municipios se esperan lluvias en las próximas horas:

- Santiago

- Montemorelos

- Hualahuises

- General Terán

- Arramneberri

- Rayones

- Doctor Arroyo

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil Nuevo León se mantiene monitoreo constante a través de información de CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional e imágenes de radar.

Pronóstico para este lunes

Durante esta tarde, continuará el cielo nublado, pero con un descenso de temperatura hasta los 10 grados.

Y terminar la noche con una temperatura de 7 grados generando frío en la entidad.

Recomendaciones ante lluvias

- Maneja con precaución.

- Enciente tus intermitenetes.

- No cruces crecientes de ríos, arroyos o vados.

Recomendaciones ante fuertes vientos

Ante las ráfagas de viento que se presentan en distintos municipios de la entidad, te sugerimos seguir estas recomendaciones:

- Maneja con precaución.

- Cierra y asegura puertas y ventanas.

- Evita tocar postes de luz o cables.

- Mantente informado de fuentes oficiales.

- Aléjate de objetos que puedan desprenderse por el viento.

Evita cualquier tipo de incidente y cualquier emergencia llama al 9-1-1

Protección Civil de Nuevo León continúa con el Operativo Carrusel el cual se implementa de manera preventiva y de seguridad ante las condiciones meteorológicas