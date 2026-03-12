Alerta Seguridad por delitos a migrantes en centro de Monterrey

El secretario de Seguridad de Monterrey, advirtió que la participación de migrantes en hechos delictivos se ha convertido en un problema grave para la ciudad

El secretario de Seguridad de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, advirtió que la participación de migrantes en hechos delictivos se ha convertido en un problema grave para la ciudad, principalmente en el primer cuadro, donde se han detectado diversos casos de violencia.

El funcionario señaló que durante el último año 2 mil 673 migrantes en situación de calle fueron retirados de distintos puntos del municipio, y de ese total 147 fueron puestos a disposición por su presunta participación en delitos como homicidios, lesiones y actividades relacionadas con el narcotráfico.

“De esos 2 mil 673, 147 estuvieron involucrados en homicidios, narcotráfico y lesiones”, explicó el secretario, quien indicó que varios de estos hechos han sido registrados en el centro de Monterrey y otras zonas de la ciudad.

Incluso mencionó que en algunos homicidios donde las víctimas han sido desmembradas se ha detectado la participación de migrantes, lo que ha encendido las alertas de las autoridades municipales.

De acuerdo con el funcionario, cerca de 95 de las personas detenidas dentro de esos 147 casos son de nacionalidad hondureña, lo que ha generado preocupación por el nivel de violencia que se ha detectado.

“Tenemos un problema fuerte con relación a la violencia que están desarrollando ciudadanos de nacionalidad hondureña aquí en el municipio de Monterrey”, afirmó.

El secretario añadió que personas de nacionalidad colombiana aparecen en segundo lugar en participación delictiva, principalmente en fraudes vinculados con préstamos conocidos como “gota a gota”, mientras que venezolanos han sido detectados en fraudes y robo de vehículos.

Ante esta situación, la Policía de Monterrey ha intensificado operativos para retirar de las calles a personas en situación de indigencia.

Tan solo el año pasado cerca de 9 mil 700 indigentes fueron retirados de la vía pública, mientras que en lo que va del año ya suman 3 mil 526 personas.

Sánchez Quiroz explicó que las personas retiradas son trasladadas a celdas municipales donde se les toman datos biométricos y se les genera una ficha de identificación, con el objetivo de conocer su identidad y antecedentes.

“Los retiramos, los fichamos y tomamos sus biométricos para saber quiénes son”, señaló.

El funcionario agregó que la Policía de Monterrey mantiene coordinación con comerciantes, vecinos y negocios del centro mediante grupos de comunicación directa, lo que permite reportar de inmediato situaciones de riesgo como agresiones, consumo de drogas o conductas indebidas en la vía pública.

Finalmente, el secretario de Seguridad señaló que el problema de migrantes en situación de calle y su posible participación en delitos requiere la intervención de los tres niveles de gobierno, con la creación de espacios o albergues donde estas personas puedan permanecer temporalmente y recibir atención básica.