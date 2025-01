Alerta Secretaría de Salud por onda gélida en NL

Debido a la onda gélida en Nuevo León, la cual llegó con temperaturas de un solo dígito y lluvias, la Secretaría de Salud estatal alertó a la población.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, urgió a las familias a extremar precauciones para evitar enfermedades respiratorias comunes como influenza, COVID y neumococo; asi como evitar accidentes por intoxicación vía monóxido de carbono o incendios.

Al referirse a los virus respiratorios, la funcionaria de salud mencionó el metapneumovirus, sin embargo, aclaró que no es nuevo y que, por fortuna, no implica emitir una alerta. Pese a esto, pidió no bajar la guardia, porque virus puede afectar a niños, adultos mayores y personas enfermas.

Sus síntomas son infecciones en vías respiratorias, neumonía, bronquiolitis y asma.

“En este momento (el metapneumovirus) no representa un riesgo adicional, se ha mencionado que un nuevo virus, una nueva pandemia; es un virus que frecuentemente se presenta en este periodo invernal, especialmente niños y en adultos mayores”, aclaró.

Para evitar problemas, dio las siguientes recomendaciones:

Cuidar a los grupos vulnerables: bebés, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas enfermas y/o con comorbilidades.

Abrigarse adecuadamente y no salir de casa si no hay necesidad.

Mantenerse hidratados, beber suficientes líquidos y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A, C y D.

Lavado frecuente de manos y hábitos de buena higiene.

Si va a estornudar, hágalo "de etiqueta", es decir, sobre un brazo formando un ángulo.

Extremar precauciones con el uso de estufas, calentadores, anafres y líquidos calientes.

CASOS DE INFLUENZA

Durante la temporada invernal se han registrado 556 casos de influenza y seis defunciones (todas de adultos mayores de 80 años), por COVID van 19 casos y de otros virus respiratorios van 160 pacientes.

Finalmente pidió a las familias vacunarse, pues el Estado cuenta con 400 mil dósis disponibles, todas ellas gratuitas y con varios puntos de aplicación en toda el área metropolitana.

“Los grupos de riesgo es a los que estamos enfocando nuestra estrategia de vacunación, niños pequeños, adultos mayores; sin embargo, los niños prematuros o menores de seis meses, a los que no les podemos aplicar la vacuna, estos niños están en riesgo", aseguró.

La funcionaria apuntó que ya aplicaron un millón 222 mil 832 dosis contra influenza y 281 mil 027 contra COVID y reafirmó que "la vacunación es la mejor estrategia para la prevención de enfermedades".

La influenza tiene síntomas, como fiebre, tos, dolor de garganta y/o de cabeza, congestión nasal y malestar general.

