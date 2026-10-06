Alerta Protección Civil por zona de baja presión en el Atlántico

Las autoridades estatales coordinan acciones ante el avance del fenómeno que podría desarrollarse al este de Cabo Rojo frente a costas mexicanas.

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que se mantiene en vigilancia constante sobre una zona de baja presión en la cuenca del Atlántico, la cual presenta un alto potencial de convertirse en depresión tropical.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la NOAA, el fenómeno meteorológico se ubica actualmente frente a las costas del sureste del Golfo de México.

Las condiciones atmosféricas del entorno son favorables para su gradual organización mientras mantiene un desplazamiento con trayectoria hacia el norte.

“Una zona de baja presión se desarrolla frente a las costas del sureste de México. Las condiciones son favorables para su desarrollo, por lo que podría organizarse gradualmente y alcanzar la categoría de depresión tropical. Su desplazamiento será hacia el norte”, indicó la corporación estatal.

Las proyecciones oficiales estiman una probabilidad del 60 por ciento de que el sistema alcance desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, cifra que se eleva al 80 por ciento en el pronóstico a siete días.

La formación se localiza frente a las costas de Veracruz y Campeche, a unos 105 kilómetros al este de Cabo Rojo.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León señaló que mantiene una guardia permanente y coordinación con las autoridades meteorológicas nacionales e internacionales para dar seguimiento puntual a la evolución del fenómeno y alertar oportunamente a la población en caso de que represente una amenaza directa para la entidad.