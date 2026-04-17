Alerta por radiación moviliza a Protección Civil en Monterrey

Habitantes de un complejo habitacional despertaron alarmados luego de que un dispositivo medidor de radiaciones emitió una alerta.

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Una fuente de radiación detectada por vecinos de la colonia Desarrollo Urbano Reforma, provocó un fuerte despliegue de Protección Civil de Monterrey.

Cerca de las cinco de la mañana, habitantes de ese complejo habitacional despertaron alarmados luego de que un dispositivo medidor de radiaciones emitió una alerta.

Ante esta situación, los habitantes ubicaron una camioneta tipo estaquitas con una estructura metálica.

El vehículo se encontraba estacionado en uno de los cajones a 10 metros de un domicilio que cuenta con sellos de suspensión de control regulatorio.

Ante el posible riesgo, dieron aviso al número de emergencia 911 y en cuestión de minutos, varias unidades de Protección Civil y de policía fueron desplazadas.

Las unidades resguardaron el sector de la calle Ruperto Martínez y Agustín Melgar de donde provenía la alerta.

Asimismo aseguraron la camioneta en color rojo, con placas de Nuevo León y propiedad de la empresa “Estudios y Análisis de Materiales”

Utilizando el mismo dispositivo de mediciones, el personal de Protección Civil confirmó que la emisión de radiaciones provenía de la parte trasera de la camioneta.

Minutos después, las autoridades de Protección Civil hicieron contacto con el chofer de la unidad.

Se estableció que el conductor estacionó la camioneta en ese lugar alrededor de la una de la madrugada y se retiró a su domicilio.

Trascendió que esta maniobra fue realizada omitiendo todos los protocolos de seguridad.

El vehículo, según lo declarado por el empleado, debió ser trasladada hasta el búnker de resguardo ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León.

Protección Civil informó a través de un comunicado, que la camioneta fue escoltada hasta esa entidad y el caso turnado a las autoridades federales.

Mientras tanto, la camioneta y el equipo que pudiera haber estado en el interior de la misma no podrá ser usado hasta que la autoridad federal resuelva su situación.

Durante los hechos, se informó que no hubo personas afectadas por la radiación.