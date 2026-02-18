Alerta por alto riesgo de incendios ante calor extremo en NL

En la zona Metropolitana, las temperaturas alcanzarán entre 36 y 38 grados Celsius, con sensación térmica que podría ser aún mayor

Protección Civil Nuevo León lanzó un llamado urgente a la población ante la llegada de una intensa ola de calor que impactará a la entidad durante esta semana, acompañada de condiciones críticas que elevan considerablemente el riesgo de incendios forestales y de pastizal.

La dependencia advirtió que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, alta radiación solar y ausencia de lluvias, generando un ambiente extremadamente caluroso en gran parte de Nuevo León.

En la zona Metropolitana, las temperaturas alcanzarán entre 36 y 38 grados Celsius, con sensación térmica que podría ser aún mayor debido a la exposición directa al sol.

El jueves se perfila como el día más crítico, aunque el periodo de mayor riesgo se extenderá del martes 17 al viernes 20 de febrero.

Temperaturas máximas por región:

• Norte: 34 a 36°C

• Oriente: 34 a 36°C

• Metropolitana: 36 a 38°C

• Citrícola: 36 a 38°C

• Montañosa: 26 a 28°C

• Sur: 28 a 30°C

Además del calor extremo, se prevé que la humedad relativa descienda por debajo del 20 por ciento, generando un escenario altamente propicio para la rápida propagación de incendios. La combinación de vegetación seca, viento con rachas moderadas a fuertes y temperaturas elevadas aumenta el peligro, especialmente en zonas forestales y áreas rurales.

Protección Civil advirtió que cualquier descuido puede desencadenar incendios de gran magnitud, por lo que pidió evitar estrictamente la quema de basura, no encender fogatas bajo ninguna circunstancia y no arrojar colillas de cigarro encendidas. Ante la presencia de humo o fuego, se debe reportar de inmediato al 9-1-1.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no subestimar el impacto del calor extremo: mantenerse hidratados de manera constante, evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación y prestar especial atención a personas adultas mayores, niñas y niños, quienes son más vulnerables a golpes de calor y deshidratación.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, la corporación mantiene vigilancia permanente en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, y reiteró que cualquier actualización será difundida de manera inmediata.