Alerta PC por ventarrones y tormentas este martes en urbe regia

Entre los municipios donde se prevé un mayor impacto o presencia de precipitaciones se encuentran Monterrey, Guadalupe y Santiago

Protección Civil del Estado emitió un aviso meteorológico para este martes 22 de septiembre, advirtiendo sobre la presencia de lluvias aisladas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en diversas regiones de Nuevo León durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones climáticas son impulsadas por un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad hacia la región. El pronóstico se mantiene vigente en un horario de 16:00 a 22:00 horas.

Regiones con mayor probabilidad de lluvia

Las autoridades detallaron que la probabilidad de precipitaciones variará según la zona geográfica del estado:

Región Oriente y Región Citrícola: 40%

Área Metropolitana y Región Sur/Montañosa: 30%

Región Norte: 20%

Entre los municipios donde se prevé un mayor impacto o presencia de precipitaciones se encuentran Monterrey (zona sur), Guadalupe, Santiago, Cadereyta, Linares, Montemorelos, General Terán, China, Cerralvo, Mina, Salinas Victoria y Galeana.

Extrema precauciones

Ante el riesgo de encharcamientos, vientos fuertes y tormentas eléctricas, el Centro de Operaciones de Emergencia —el cual mantiene un monitoreo permanente del clima— emitió las siguientes recomendaciones a la ciudadanía: