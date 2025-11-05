Alerta ICV por falsos gestores en cambio de placas foráneas

El Instituto de Control Vehicular (ICV) advirtió sobre la presencia de “falsos gestores” que, a poco más de una semana de iniciar el cambio de placas foráneas, ofrecen supuestos servicios tanto en redes sociales como en las filas del propio instituto.
La dependencia pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, pues ningún trámite requiere intermediarios y todos deben realizarse directamente en los módulos o por medios oficiales.
El ICV exhortó a denunciar a quienes intenten cobrar por agilizar el proceso.