Alerta ICV por falsos gestores en cambio de placas foráneas

Por: Julieta Guevara 04 Noviembre 2025, 10:28

Control Vehicular pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, pues ningún trámite requiere intermediarios y todos deben realizarse por medios oficiales

El Instituto de Control Vehicular (ICV) advirtió sobre la presencia de “falsos gestores” que, a poco más de una semana de iniciar el cambio de placas foráneas, ofrecen supuestos servicios tanto en redes sociales como en las filas del propio instituto. La dependencia pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, pues ningún trámite requiere intermediarios y todos deben realizarse directamente en los módulos o por medios oficiales. El ICV exhortó a denunciar a quienes intenten cobrar por agilizar el proceso.