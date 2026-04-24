Alerta en secundaria de Guadalupe por amenaza

En las últimas semanas varias escuelas secundarias y planteles de educación primaria, se han visto envueltas en estas situaciones.

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Madres de familia retiraron a sus hijos de una escuela secundaria ante el riesgo de un ataque con disparos de arma de fuego.

Mientras la incertidumbre invade a los padres de familia, maestros y alumnos, la Fiscalía General de Justicia no ha dado resultados en torno a la investigación.

En las últimas semanas, varias escuelas secundarias y planteles de educación primaria se han visto envueltas en estas situaciones.

Al existir publicaciones en redes sociales y leyendas escritas en los baños de las escuelas, las corporaciones municipales y estatales se mantienen en alerta.

La mañana del jueves efectivos de la policía del municipio de Guadalupe se desplazaron hasta la escuela secundaria número dos “Mariano Escobedo” en la colonia Azteca.

Una vez más, los padres de familia acudieron a retirar del lugar a sus hijos ante el temor de algún atentado.

Sin embargo, y a pesar de que esta situación comienza a ser preocupante, no hay respuesta por parte de las autoridades investigadoras.