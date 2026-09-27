Alerta en San Pedro Garza García por supuestas `trampas antiosos´

Autoridades ambientales recuerdan que el uso de estos métodos está prohibido por poner en peligro la vida de animales silvestres.

Una presunta venta de “trampas antiosos”, elaboradas con tablas de madera y clavos, se volvió viral este sábado entre vecinos de San Pedro Garza García, Nuevo León, ante la frecuente presencia de estos animales en distintas zonas del municipio.

De acuerdo con fuentes consultadas, la supuesta oferta habría circulado en grupos de WhatsApp de vecinos de la Junta Directiva de la colonia Olinalá. En las imágenes difundidas aparece una tabla cubierta de clavos y una mujer que aparentemente estaría ofreciendo los artefactos.

“Hola, vecinos: A quienes lo necesiten, estaremos regalando una hoja de triplay con clavos ANTIOSOS, desde ahora y hasta las 3:00 p.m., o hasta que se agoten (son 40 unidades) frente al vivero”, señala el mensaje que circuló entre los habitantes. La publicación indicaba que las tablas serían únicamente para asociados al corriente en el pago de sus cuotas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que estos objetos estén siendo distribuidos o comercializados como una medida para ahuyentar a los osos.

El uso de este tipo de artefactos podría representar un riesgo para la fauna silvestre. La Ley General de Vida Silvestre establece restricciones para emplear trampas, venenos, redes y otros métodos que puedan provocar daños a animales silvestres.

En el caso de los osos, las autoridades cuentan con protocolos para atender su ingreso a zonas habitacionales. Cuando uno de estos ejemplares aparece en un domicilio, se recomienda reportar el caso ante las autoridades ambientales para que se determine el procedimiento correspondiente.

El protocolo contempla métodos de captura no letales, como trampas de caja, y la posterior reubicación del ejemplar, con el objetivo de evitar riesgos tanto para los animales como para la población.