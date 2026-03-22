Alerta en Nuevo León por anticiclón y alto riesgo de incendios

Protección Civil advierte condiciones secas, calor y fuertes vientos que elevan la probabilidad de siniestros en la zona metropolitana

Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva ante la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que mantiene condiciones secas y aumenta significativamente el riesgo de incendios en la región.

De acuerdo con el reporte, el sistema meteorológico favorece un ambiente cálido a caluroso durante la tarde, acompañado de vientos de componente este-sureste con rachas de moderadas a fuertes en gran parte del estado.

Condiciones en el área metropolitana

Para la zona metropolitana de Monterrey se pronostican una temperatura máxima de 32 °C, con humedad relativa de 20% y rachas de viento de entre 30 y 45 km/h

Estas condiciones activan la llamada regla 30-30-30, un criterio que indica alto riesgo de incendios cuando la temperatura supera los 30 grados, la humedad es menor al 30% y los vientos rebasan los 30 km/h.

Vientos en todo el estado

El pronóstico señala rachas importantes en distintas regiones:

Norte: 40 a 50 km/h

Oriente: 40 a 50 km/h

Metropolitana: 30 a 45 km/h

Citrícola: 30 a 40 km/h

Montañosa: 30 a 40 km/h

Sur: 40 a 50 km/h

Estas condiciones podrían facilitar la rápida propagación del fuego en caso de registrarse algún siniestro.

Llamado a la prevención

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a evitar cualquier actividad que pueda detonar incendios, como:

Quemar basura, hojas o pastizales

Encender fogatas

Arrojar colillas de cigarro

Asimismo, pidieron reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego al número de emergencias 9-1-1.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil informó que se mantiene vigilancia constante de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar incendios que puedan poner en riesgo a la población y al entorno natural.