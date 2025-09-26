Alerta cortocircuito en alcantarilla en corredor Morelos

La alcantarilla de CFE habría explotado en al menos cuatro ocasiones lo que provocó alarma entre transeúntes y locatarios del pasaje comercial

Un cortocircuito y posterior explosión causó terror a personas que transitaban por el corredor comercial Morelos, en el centro de Monterrey. Fue una alcantarilla con cableado eléctrico que se ubica metros antes de su cruce con la calle Juárez, la cual habría explotado repentinamente en al menos cuatro ocasiones, alertando a todos. Tras estos hechos, elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron al lugar para brindar la atención necesaria, sin embargo, no se reportaron lesionados. Por su parte, Bomberos Nuevo León inspeccionó la zona descartando algún incendio subterráneo, aunque se delimitó el área para prevenir riesgos. Se espera al arribo de elementos de la Comisión Federal de Electricidad para conocer a detalle las causas y descartar daños.