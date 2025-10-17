Alerta ciudadano de puente peatonal cayéndose en Monterrey

Un ciudadano evidenció las malas condiciones de un puente peatonal que muestra desprendimiento de algunos escalones y alertó a los usuarios a tener cuidado

Un hombre evidenció las malas condiciones de un puente peatonal para alertar a las personas a extremar precauciones.

El bloguero conocido como 'Dientes KL' acudió hasta la avenida Madero en su cruce con la avenida Venustiano Carranza en Monterrey.

Ahí se encuentra el puente peatonal que evidenció con sus escalones en malas condiciones, algunos quebrados y otros con pedazos a puntos de desprenderse.

El peligro se concreta en la segunda sección después de haber subido los primeros escalones del lado de Madero.

El ciudadano señaló que el riesgo no solo se presenta para los usuarios del puente, sino también para las personas que se encuentran debajo esperando el camión.

En una demostración, el ciudadano metió su pie en uno de los huecos que presenta uno de los escalones que dejan a la vista las varillas y explicó que las personas pueden sufrir de una aparatosa caída.