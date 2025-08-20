Alerta a vecinos balacera en la colonia Independencia

En las grabaciones compartidas por habitantes de la zona se logra apreciar la intensidad de las detonaciones, que se prolongaron por varios segundos

Una serie de detonaciones de arma de fuego en la colonia Independencia alarmó a las autoridades la noche del lunes; vecinos reportaron la balacera que fue documentada en videos difundidos a través de redes sociales.

El hecho se registró alrededor de las 23:10 horas en lo alto del cerro de la Independencia, donde, según los testimonios, se escucharon múltiples ráfagas que habrían sido realizadas con armas largas.

En las grabaciones compartidas por habitantes de la zona se logra apreciar la intensidad de las detonaciones, que se prolongaron por varios segundos y generaron temor entre las familias que permanecían en sus viviendas.

Tras el reporte de los vecinos, un helicóptero de Fuerza Civil sobrevoló la zona en un operativo de reconocimiento, mientras unidades terrestres recorrían distintas calles para intentar ubicar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni detenidas, aunque los habitantes señalaron que la movilización policiaca se prolongó durante varios minutos después de la balacera.