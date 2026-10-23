Ale Morales logra apoyos por 3.3 mdp para aparatos auditivos

Ale Morales destacó que escuchar adecuadamente no solo representa una mejora en la salud, sino también la oportunidad de fortalecer los vínculos familiares

Como resultado de las gestiones realizadas por Ale Morales, directora general del DIF Nuevo León, ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, se logró la asignación de 3 millones 301 mil 400 pesos en apoyos para la entrega de 300 auxiliares auditivos gratuitos, destinados a mejorar la calidad de vida de personas con dificultades de audición.

La funcionaria invitó a los neoloneses que lo requieran a comunicarse al teléfono 81 2020 8600, donde recibirán orientación sobre los requisitos, estudios y constancias necesarios para realizar el trámite, y alertó que la fecha límite será el 28 de octubre.

Apoyos auditivos buscan mejorar la comunicación y la convivencia

Ale Morales destacó que escuchar adecuadamente no solo representa una mejora en la salud, sino también la oportunidad de fortalecer los vínculos familiares, recuperar la confianza y participar plenamente en la vida cotidiana.

“Cuando una persona tiene dificultades para escuchar, algo tan sencillo como conversar con su familia o entender a sus amigos puede convertirse en un reto. Con estos apoyos queremos que más personas puedan comunicarse con facilidad, recuperar su confianza y sentirse acompañadas”, expresó la directora del DIF Nuevo León.

La funcionaria estatal subrayó que estos resultados son producto del trabajo de vinculación institucional y de las gestiones realizadas ante instancias federales para ampliar los apoyos de salud disponibles para las familias de Nuevo León.

DIF Nuevo León abre registro para solicitar auxiliares auditivos

Como parte de esta iniciativa, el DIF Nuevo León abrió el proceso de registro para las personas que requieran un auxiliar auditivo, quienes deberán integrar un expediente con los estudios y documentos correspondientes.

Finalmente, Ale Morales hizo un llamado a la ciudadanía para compartir esta información con familiares, amigos y conocidos que puedan necesitar este apoyo.