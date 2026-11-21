A través de una estrategia de atención preventiva, el organismo estatal impulsa acciones dirigidas a proteger los derechos de la infancia y adolescencia

Ale Morales, directora del Sistema DIF Nuevo León, atendió a más de 20 mil niños, y adolescentes con los programas que están diseñados para evitar que se involucren en actividades de riesgo o inadecuadas para ellos.

A través de una estrategia de atención preventiva, el organismo estatal impulsa acciones dirigidas a proteger los derechos de la infancia y adolescencia, fortalecer los vínculos familiares y ofrecer alternativas que favorezcan su desarrollo integral en entornos seguros.

Entre las principales iniciativas se encuentra el Programa de Atención y Prevención del Trabajo Infantil, mediante el cual se busca prevenir la incorporación de menores de edad a actividades laborales que puedan afectar su educación, salud y desarrollo, además de promover la protección de sus derechos.

Asimismo, los Centros de Atención Infantil ofrecen espacios de cuidado y atención que contribuyen al desarrollo de la niñez, mientras que el programa Tu Nuevo Espacio Infancia Adolescencia impulsa actividades y oportunidades de convivencia que favorecen el aprendizaje, la integración social y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

A estas acciones se suman las Unidades de Servicios Familiares, que brindan atención y acompañamiento para fortalecer la convivencia y prevenir situaciones de vulnerabilidad.