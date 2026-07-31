Aldo Fasci se registrará para gubernatura o alcaldía de Monterrey

Al vencer el plazo para inscribirse en la plataforma, Fasci adelantó que se presentará mañana en las instalaciones del PAN para entregar un escrito de intención

El exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, se registrará como aspirante a la gubernatura de Nuevo León y por la alcaldía de Monterrey bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Fasci se unirá a la lista de perfiles, tanto panistas como priistas, que se han inscrito en el proceso interno que organizó el partido blanquiazul.

En un escrito dirigido al dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores Peña, el exfuncionario estatal externó su interés de ser parte del proceso de selección.

Sin embargo, al vencer el plazo para inscribirse en la plataforma, Fasci adelantó que se presentará mañana en las instalaciones del PAN para entregar un escrito de intención.

“Es de mi interés e intención en inscribirme para el proceso de selección de coordinadores que el Partido Acción Nacional ha anunciado a nivel nacional”, expuso Fasci en un escrito.

“Toda vez que me ha sido imposible inscribirme en la plataforma digital del partido, es mi intención acudir al domicilio del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Nuevo León, el día de mañana 31 de julio del año 2026 a las 13:00 horas.

En la pasada elección del 2024, Fasci compitió para ser diputado federal por Movimiento Ciudadano.

Antes de ser candidato, fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Samuel García y también del exgobernador Jaime Rodríguez.

Años atrás también fue abanderado del PRI para otros cargos.