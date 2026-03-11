Alcanzan parques de NL cifra histórica con millones de visitantes

Con finanzas sanas e infraestructura de clase mundial, señalaron que Nuevo León se declara listo para ser sede de los eventos de la Copa del Mundo FIFA

El sistema de parques de Nuevo León, organismo que integra recintos como el Parque Fundidora, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, La Pastora y el Campamento Base La Huasteca, reportó un fuerte crecimiento al pasar de 8 millones a más de 20 millones de visitantes anuales al cierre de 2025.

El Parque Fundidora consolidó su autonomía financiera con un aumento de ingresos del 200% durante el periodo 2021-2025 al pasar de 142 a 424 millones de pesos anuales, informaron las autoridades a través de un comunicado.

El organismo logró reinvertir 600 millones de pesos en proyectos de modernización, mejora ambiental e infraestructura, transformando el espacio público de Nuevo León sin depender de subsidios gubernamentales, precisó la dependencia estatal.

Esta transformación, aseguraron, es el resultado de una estrategia iniciada en 2021 por el Gobernador Samuel García y el Consejo de Administración del organismo, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la infraestructura verde.

“En los últimos cuatro años, el organismo logró transformar su modelo de operación, pasando de una dependencia de subsidios a un esquema autosuficiente que genera sus propios recursos y los reinvierte en la mejora y expansión de los parques públicos del estado”, informaron las autoridades.

El Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, Bernardo Bichara Assad, destacó que el organismo ha logrado un hito en la administración pública al alcanzar la autosuficiencia financiera.

“Hoy somos un caso de éxito global en gestión pública. Fundidora ya no depende de subsidios: se sostiene, invierte y mejora con sus propios recursos”, afirmó el empresario Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración”, afirmó Bichara Assad. “Cuando lo público se administra con innovación y visión social, deja de ser una carga presupuestal y se convierte en un activo estratégico para el estado”, añadió.

Rumbo al Mundial 2026

El fortalecimiento de esta red de espacios públicos ocurre en un momento clave para el estado.

Con finanzas sanas e infraestructura de clase mundial, señalaron que Nuevo León se declara listo para enfrentar su mayor reto histórico: ser sede de los eventos de la Copa del Mundo FIFA 2026.

La consolidación de estos parques no solo mejora el desarrollo urbano local, sino que posiciona a la entidad como un destino de proyección internacional capaz de albergar flujos masivos de visitantes con estándares de calidad global.

Expansión estratégica: de 300 a 400 hectáreas

Un pilar fundamental de esta "nueva era de parques" ha sido la recuperación de dos concesiones, lo que permitió integrar 35 hectáreas adicionales. Actualmente, señalaron que el sistema se encuentra en plena expansión con proyectos de escala metropolitana:

Parque del Agua: Enfocado en la preservación hídrica.

Bosque Urbano Fundidora: Un espacio que privilegia el equilibrio ecológico.

Con estas adiciones, indicaron, el sistema ha crecido de 300 a 400 hectáreas, dedicando las últimas 100 exclusivamente a la conservación ambiental y el aprovechamiento sustentable del agua.