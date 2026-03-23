Alcanza Nuevo León la meta de 1 millón de árboles plantados

El gobernador, Samuel García, celebró la reforestación masiva con un sabino simbólico y destacó el impacto ambiental en las zonas urbanas y rurales

El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron la plantación del árbol número 1 millón en la Explanada de los Héroes.

El ejemplar simbólico, un sabino, fue colocado en el corazón cívico de la ciudad como parte del programa "Bosques Ciudadanos".

Con este acto, la actual administración estatal cumple la ambiciosa promesa de reforestación masiva surgida tras las crisis ambientales y los incendios forestales que afectaron a la sierra en años recientes.

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó la magnitud del logro, señalando que ninguna otra entidad federativa ha alcanzado una cifra similar de arborización en un periodo tan corto.

“Solo les quiero decir que no hay ningún estado de todo México que haya sembrado 1 millón de árboles. Ni cerquita el segundo lugar”, explicó el mandatario estatal.

“Prometí que íbamos a sembrar 1 millón de árboles… y lo que prometemos, nosotros sí lo cumplimos”.

El gobernador destacó que el impacto del programa es tangible tanto en las zonas siniestradas de la sierra como en el área metropolitana, donde avenidas, parques y espacios públicos han sido intervenidos con especies nativas.

“Ya cumplimos, nadie puede negar que tenemos un Nuevo León mucho más verde”, explicó.

También indicó que este esfuerzo involucra gobierno, iniciativa privada y ciudadanía.

“Queremos que toda la ciudad esté verde y que todos los niños, jóvenes y adultos se lleven un árbol y lo siembren”, enfatizó García.

Por su parte, Rodríguez enfatizó el valor simbólico y ecológico de esta iniciativa, describiendo la plantación como un acto de visión a largo plazo para mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas.

“Cuando alguien siembra una semilla, no lo hace para ver el resultado hoy. Lo hace por la sombra que cubrirá el mediodía y por el aire que estará más fresco. Hoy estamos logrando la meta de un millón y les estamos regalando un pedacito de vida que se quedará por muchas generaciones”, expresó.

Transformación técnica y patrimonial

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, detalló que la intervención en la Explanada de los Héroes se realizó bajo estrictos criterios de protección patrimonial en coordinación con el INAH.

“Hoy celebramos un logro que nos pertenece a todos: la transformación de este espacio histórico en un bosque ciudadano”, señaló Lozano.

De acuerdo con las autoridades, este nuevo "bosque ciudadano" tiene como objetivos técnicos combatir el efecto de isla de calor en el centro de Monterrey, mejorar la calidad del aire mediante la filtración natural de contaminantes y recuperar espacios públicos para hacerlos más habitables y funcionales.

Como cierre del protocolo, se realizó el encendido oficial del sistema de iluminación y musicalización de los árboles, ante la presencia de estudiantes de primaria, organizaciones civiles y funcionarios estatales.