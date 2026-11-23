Alrededor de 370 personas entregaron plástico, cartón, vidrio, aluminio, electrónicos, Tetrapak y aceite mediante el sistema drive-thru local.

Con la participación de cientos de familias, el Gobierno de Monterrey realizó las jornadas 23 de “Recicla y Resuelve” y 20 de “Adopta un Árbol Mty”, con el propósito de fomentar la educación ambiental, el reciclaje y la reforestación urbana.

Las actividades se llevaron a cabo en el estacionamiento de The Home Depot Cumbres, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de entregar distintos materiales reciclables y adoptar árboles de especies nativas para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Resultados de “Recicla y Resuelve” y aliados recicladores

Durante la jornada de “Recicla y Resuelve”, alrededor de 370 personas participaron mediante el sistema drive-thru, entregando plástico, cartón, vidrio, aluminio, aparatos electrónicos, envases de Tetrapak y aceite doméstico, entre otros residuos.

Con estas acciones, Monterrey alcanzó durante 2026 un acumulado de 63 mil 170 kilogramos de materiales reciclables recuperados, cifra que contempla las distintas ediciones del programa, los contenedores de Con Todo y los puntos de reciclaje de vidrio instalados en la ciudad.

Las autoridades municipales informaron que los materiales recolectados son clasificados y enviados a recicladores especializados para garantizar su adecuado aprovechamiento. En estas acciones participan empresas y organizaciones como PetStar, Reciclaje Electrónico Avanzado, Copamex Reciclados, Medios Con Valor, Owens-Illinois y [P]unto.

Como incentivo para quienes se sumaron a la campaña, los participantes recibieron una planta nativa o un producto de limpieza a cambio de los materiales entregados.

Entrega de especies nativas en “Adopta un Árbol Mty”

Por otra parte, mediante la jornada número 20 de “Adopta un Árbol Mty”, se distribuyeron 250 ejemplares de especies nativas, con lo que el programa superó los 3 mil 600 árboles entregados a la ciudadanía a través de sus diferentes actividades y eventos comunitarios.

Entre las especies disponibles estuvieron encino siempre verde, álamo sicómoro, tronadora, mezquite, huizache, retama, olmo y potro. Las personas que adoptaron un ejemplar asumieron el compromiso de trasladarlo, plantarlo y brindarle los cuidados necesarios para favorecer su crecimiento y contribuir al incremento de las áreas verdes de la ciudad.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, el Gobierno de Monterrey mantiene estas iniciativas para impulsar la participación ciudadana, reducir la cantidad de residuos enviados a los sitios de disposición final y fortalecer el arbolado urbano.