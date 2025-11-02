Alcanza 'Leones en Acción' 43 toneladas de desechos recolectados

Más de 130 personas participaron, incluyendo personal de la Contraloría estatal, alumnos del Cecyte Escobedo y miembros de la sociedad civil

El programa de voluntariado Leones en Acción, impulsado por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado, ha alcanzado cifras significativas en la limpieza del Río Santa Catarina, sumando un total de 43.2 toneladas de residuos y 448 llantas retiradas gracias a 11,770 horas de voluntariado.

El impacto positivo del voluntariado se hizo evidente una vez más en la decimoquinta jornada de limpieza organizada por la Secretaría, donde se registró una notable afluencia de colaboradores.

Más de 130 personas participaron, incluyendo personal de la Contraloría estatal, alumnos del Cecyte Escobedo y miembros de la sociedad civil.

En esta única jornada se recolectaron más de media tonelada de residuos y 18 llantas; además, se aportaron 325 horas de voluntariado adicionales. En la iniciativa también colaboraron activamente personal de Simeprode, Limpia León y la Secretaría de Medio Ambiente.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, expresó su agradecimiento por el compromiso demostrado por los participantes:

“Agradezco a la Contralora María Herrera Tello y a todos sus colaboradores que decidieron formar parte del voluntariado y ser parte de la solución”.

Acosta también destacó la participación juvenil como un motor de cambio:

“También agradezco al Cecyte Escobedo por sembrar conciencia y demostrar lo que pasa cuando los jóvenes levantan la mano y participan cuidando lo que es de todas y todos”.

Por su parte, Violetta Farías, Coordinadora de Leones en Acción, hizo un llamado a la comunidad a unirse a los esfuerzos de limpieza:

“Cuidar de nuestro entorno es responsabilidad compartida, y cuando colaboramos con voluntad y compromiso, transformamos positivamente nuestra comunidad”, señaló Farías.

La Coordinadora invitó a más voluntarios a sumarse al programa, contactando al 070 o a través de las redes sociales de la Secretaría de Participación Ciudadana, reforzando la idea de que la colaboración es clave para el bienestar del entorno.