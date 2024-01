Alcaldesa Cristina Díaz inaugura canchas en Guadalupe

Por otro lado, la alcaldesa mencionó que su administración no cuenta con “guardadito”, en referencia a la solicitud que realizó el gobierno del estado

El ayuntamiento de Guadalupe continúa preparándose para recibir el mundial de futbol del 2026, por lo que para este 2024, continuarán las rehabilitaciones de avenidas, además de la promoción al deporte, prueba de ello, es la inauguración de las canchas Tolteca II, en conjunto con el equipo Rayados de Monterrey.

“Estamos en el día 888 de que suceda este gran día, donde será sede del mundial, será seguramente tres partidos los que se jugarán, posiblemente puedan ser hasta cuatro y bueno, Guadalupe, Nuevo León, con este majestuoso estadio estarán en los ojos del mundo”, dijo la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz.

La alcaldesa afirmó que para este 2024 continuarán las obras para mejorar el entorno del estadio.

“Tenemos un circuito GMX que lo venimos preparando, está pendiente por el famoso fondo de los dos mil 500 millones; ya empezamos la rehabilitación de la avenida Las Américas, es una de las entradas a la avenida Pablo Livas y Eloy Cavazos. El día de ayer iniciamos con la rehabilitación de Pablo Livas”, dijo.

Por otro lado, la alcaldesa mencionó que su administración no cuenta con “guardadito”, en referencia a la solicitud que realizó el gobierno del estado de que los municipios devolvieran recurso no usado en 2023, sin embargo, en el caso de Guadalupe, no cuenta con dicho recurso, pues todo ya está comprometido en temas como seguridad pública.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del club Rayados de Monterrey, Pedro Esquivel, confirmó el compromiso que como institución tienen en la promoción del futbol y en la búsqueda de talento local que sume al equipo de la primera división del balompié mexicano.

“El compromiso con la comunidad, desde que tomamos e inauguramos el estadio en 2015, nuestro compromiso se ratifica con la inauguración de estas canchas el día de hoy, porque al final de cuenta es lo que queremos, dejar un legado, colaborar con la comunidad, brindar este tipo de espacios para que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse sanamente”.

