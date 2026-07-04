Alcaldes se solidarizan con el municipio de García por el agua

Ediles metropolitanos del PRI y el PAN acudieron al municipio de García para respaldar al alcalde Manuel Guerra respecto a la falta de agua

Alcaldes metropolitanos de distintos partidos políticos se unieron este viernes para respaldar al presidente municipal de García, Manuel Guerra, en su exigencia de que se restablezca al 100% el suministro de agua potable en ese municipio, donde el desabasto afecta a decenas de colonias

Como parte del denominado “Encuentro por la Solidaridad”, los municipios del PRI, PAN y Morena enviaron pipas y agua embotellada para apoyar a las familias afectadas, al tiempo que cuestionaron a Agua y Drenaje de Monterrey el presuntamente no ofrecer una solución definitiva a una problemática que, según ellos, se arrastra desde 2022.

Al acto asistieron los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza; de Apodaca, César Garza Arredondo, y de Santiago, David de la Peña.

También participaron el encargado del despacho de la presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga, y en representación de San Nicolás acudió la diputada federal con licencia, Lilia Olivares.

El alcalde de García, Manuel Guerra, afirmó que alrededor de 100 colonias continúan enfrentando problemas de abastecimiento.

“Agradezco el apoyo de mis amigos y compañeros alcaldes del área metropolitana de Monterrey, que se sumaron para ayudar a nuestra gente bonita de García ante el desabasto de agua que seguimos viviendo.

“Muchas gracias a mis estimados amigos Adrián de la Garza, César Garza Arredondo, David De La Peña y Antonio Quiroga por apoyar a nuestra gente bonita de García.

"¡Que viva el pueblo solidario de Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Santiago y Escobedo!", expresó el edil.

De la Garza sostuvo que la presunta falta de respuesta de AyD obliga a los municipios a actuar de manera coordinada para apoyar a la población.

“Mañana puede ser cualquier otro municipio del área metropolitana", advirtió el munícipe al llamar a mantener la solidaridad entre los gobiernos locales frente a la contingencia.