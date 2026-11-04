Alcaldes piden más presupuesto para 2027, con todo y adeudos

De la Garza recordó que los gobiernos municipales son el primer contacto con los ciudadanos y quienes atienden de manera directa sus necesidades

Tras acudir a la mesa de trabajo que organizó el Congreso del Estado en relación al Paquete Fiscal 2027, alcaldes metropolitanos señalaron que avalarían que los diputados aprueben el presupuesto si les pagan sus adeudos.

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, solicitó a los legisladores de la Comisión de Presupuesto implementar herramientas, que garanticen la entrega de recursos a los municipios.

El edil consideró necesario que se fortalezcan las finanzas municipales, garantizar la entrega de los recursos que corresponden a los ayuntamientos y establecer mayores mecanismos de trasparencia y vigilancia en el ejercicio del presupuesto.

“Le pedimos encarecidamente a este Congreso del Estado se establezca las condiciones que nos permitan garantizar primero, que el recurso público se gaste de forma eficiente, de forma correcta”, expresó.

De la Garza recordó que los gobiernos municipales son el primer contacto con los ciudadanos y quienes atienden de manera directa muchas de las necesidades.

Agregó que aún existen fondos de fortalecimiento municipal pendientes de entregar desde de 2025, además de los adeudos relacionados con multas municipales que son cobradas por el Instituto de Control Vehicular y no han sido restituidas al Ayuntamiento.

Piden que comprueben supuesta deuda

Al asegurar que en este año ya se entregaron $4,000 millones de pesos a los municipios, Melisa Peña, integrante de la Comisión de Presupuesto, pidió a los alcaldes comprobar sus dichos.

La diputada de Movimiento Ciudadano precisó que primero se hace la propuesta de presupuesto por parte del Ejecutivo y luego ya se hace un análisis por los entes involucrados, no al revés.

“Quiero invitar a los alcaldes a que vengan primero con argumentos, que nos vengan con los documentos y pruebas que nos dicen que se les adeuda”, expresó. “(Dicen) nos deben mil millones, 2 mil millones y que no tengamos un sustento de que eso es cierto”.

La fecha límite para que el Ejecutivo estalle presente el Paquete Fiscal 2027 al Congreso es el 20 de noviembre.