Alcalde Raúl Cantú entrega equipo a más de 500 atletas

Durante la entrega, el alcalde destacó que el apoyo a los atletas forma parte de las acciones para impulsar el deporte entre la juventud

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y respaldar a jóvenes talentos del municipio, el alcalde Raúl Cantú de la Garza encabezó la entrega de equipo deportivo a más de 500 atletas municipales en Salinas Victoria.

El evento se realizó este 13 de marzo de 2026 y reunió a deportistas de distintas disciplinas, quienes recibieron material deportivo que contribuirá a mejorar sus entrenamientos y su preparación para futuras competencias.

Impulsan el talento deportivo en Salinas Victoria

Durante la entrega, el alcalde destacó que el apoyo a los atletas forma parte de las acciones para impulsar el deporte entre la juventud y promover estilos de vida saludables dentro de la comunidad.

El edil señaló que brindar herramientas adecuadas a los deportistas permite que puedan desarrollar mejor sus habilidades y representar con orgullo al municipio en diferentes torneos y competencias.

Más de 500 atletas beneficiados

En total, más de 500 atletas municipales fueron beneficiados con la entrega de equipo deportivo, lo que representa un respaldo importante para quienes practican diversas disciplinas en el municipio.

Las autoridades destacaron que este tipo de apoyos buscan motivar a los jóvenes a continuar practicando deporte y a fortalecer la participación deportiva en Salinas Victoria.

Apoyo al deporte y a la juventud

Con esta entrega, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte como una herramienta para el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones de atletas.

El apoyo otorgado representa un impulso significativo para el crecimiento deportivo en la región, además de fomentar la participación de niños y jóvenes en actividades físicas que contribuyen a su bienestar y formación.