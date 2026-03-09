Alcalde de Santa Catarina reconoce a mujeres por su labor

Por su liderazgo en el IMSS, fueron galardonadas la doctora Eva María Sánchez Guzmán y la coordinadora de enfermería Cristina Hermelinda García Nicanor

En una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, el municipio de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, entregó reconocimientos a 10 ciudadanas destacadas por su trayectoria en los ámbitos social, educativo, médico, deportivo y de seguridad.

Durante el evento, el munícipe subrayó que el liderazgo femenino es el motor que impulsa el crecimiento de la comunidad.

“En Santa Catarina las mujeres son lo más importante, porque ellas son el núcleo de las familias y de la sociedad. Hoy reconocemos su esfuerzo, su dedicación y el papel tan valioso que desempeñan todos los días en sus hogares, en sus trabajos y en la construcción de un mejor municipio”, expresó, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con la igualdad de oportunidades.

Mujeres reconocidas por su trayectoria

El reconocimiento abarcó diversas áreas donde las mujeres han dejado una huella profunda en la sociedad local como Adriana Peña Corral, ejemplo de fortaleza tras superar el cáncer de mama, y a Blanca Herminia Alejandro Casas, quien a sus 70 años es reconocida como jefa de familia y pilar de dedicación.

Por su liderazgo en el IMSS, fueron galardonadas la doctora Eva María Sánchez Guzmán y la coordinadora de enfermería Cristina Hermelinda García Nicanor, ambas piezas clave en la medicina preventiva.

También la maestra jubilada Gloria Alicia Rodríguez, con 33 años de vocación docente, y la deportista Samantha Nicole Reyes, símbolo de disciplina y constancia, recibieron el aplauso de la comunidad.

Reconocimiento en seguridad y servicios municipales

En el sector de protección ciudadana, se reconoció la valentía de las policías Brenda Rocío Rodríguez (13 años de servicio) y Yaneth Cervantes Mojica, así como la vocación de Lesly Sitlaly Facundo, integrante de Protección Civil.

Y por más de tres décadas de labor ininterrumpida en el área de limpieza, se otorgó una distinción especial a Enriqueta Galaviz Coronado.

Compromiso con el desarrollo de las mujeres

El alcalde concluyó el evento asegurando que estos reconocimientos no son solo un acto simbólico, sino parte de una estrategia para seguir impulsando programas que respalden el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.