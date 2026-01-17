Alcalde David de la Peña inicia proyecto ecológico

Los microhábitats se generan a partir de la colocación controlada de pinos sumergidos, los cuales sirven como refugio y sustrato natural para el desove

Como parte de una estrategia integral de conservación ambiental y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el Presidente Municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, dio inicio a la siembra de microhábitats en la Presa La Boca mediante la sumersión de pinos naturales recolectados tras la temporada navideña.

Esta acción busca proteger alevines y huevecillos de especies nativas, además de contribuir al fortalecimiento del equilibrio ecológico del embalse.

Microhábitats para proteger la vida acuática

Los microhábitats se generan a partir de la colocación controlada de pinos sumergidos, los cuales sirven como refugio y sustrato natural para el desove y las primeras etapas de desarrollo de distintas especies. Esta técnica también ayuda a disminuir la depredación y a mitigar los efectos de especies invasoras.

“Estamos muy contentos porque sembraremos estos microhábitats en nuestra Presa La Boca; esta es una estrategia que se aplica en muchos países e inclusive en otras partes de México para proteger los alevines y los huevecillos de las especies que se encuentran en nuestro cuerpo de agua”.

Uso de pinos reciclados para enfrentar especies invasoras

El Alcalde explicó que los pinos recolectados durante el último mes serán distribuidos en distintos puntos del embalse como una medida adicional para combatir especies invasoras, como el pez diablo.

“Estos pinos que se recolectaron durante todo el mes, la intención es sembrarlos en distintos puntos de la Presa para que puedan proteger esos huevecillos y esos alevines de especies invasivas como lo es el pez diablo, que representa una problemática y para la cual hemos estado buscando soluciones” expresó el Edil. Trabajo coordinado y conciencia ciudadana Por su parte, el Ing. Luis Andrés Herrera Sosa, Director General de Parques y Vida Silvestre, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y de la corresponsabilidad social en la protección del entorno natural. “Seguimos este 2026 trabajando en equipo con nuestra Guardia Forestal y con el municipio de Santiago. Debemos seguir haciendo conciencia con la ciudadanía sobre el cuidado de los embalses, de nuestras áreas naturales y de la montaña, aprendiendo a coexistir con la vida silvestre; que la gente de Santiago sepa que seguimos trabajando de la mano”. Vigilancia y protección del hábitat acuícola En tanto, el Biólogo Ricardo Magín Oyervides Acosta, Titular de la Guardia Forestal de Nuevo León, reconoció el esfuerzo conjunto y el impacto positivo de estas acciones para el ecosistema. “Gracias a todo el municipio por el trabajo que se ha hecho en conjunto. A nosotros nos corresponde también la vigilancia y la protección de la fauna silvestre; con esto aportamos un granito de arena para el hábitat acuícola que tenemos aquí”. Finalmente, el Presidente Municipal subrayó la importancia de mantener la Presa La Boca en condiciones óptimas y exhortó a quienes practican la pesca deportiva a hacerlo de manera responsable. “Necesitamos tener nuestra Presa en un buen estado. Estoy seguro de que con estas acciones vamos a lograr tenerla en mejores condiciones; invitamos a la gente que realiza pesca deportiva a que continúe haciéndolo de manera responsable: pesca y libera”, dijo. Autoridades presentes En el evento estuvieron presentes el Ing. Naim Nazario Assad Benavides, Director General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal; el Lic. Jorge Espronceda, Secretario de Servicios Públicos; y José Edelmiro Alanís Alvarado, Regidor Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.