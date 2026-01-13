Albergues refugian a decenas de personas por frío en Nuevo León

A nivel estatal son 126 albergues disponibles, entre temporales y permanentes, que pueden beneficiar hasta a 16,000 personas durante la temporada

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Entrada la semana y con la temperatura en una sola cifra, decenas de personas en situación vulnerable acudieron a los albergues en busca de calor y un lugar donde dormir.

Se trata de El Refugio, un alojamiento ubicado en la colonia Caracol, al sur de Monterrey, que durante la noche del domingo se fue llenando hasta amanecer con todas las camas ocupadas a causa de la descendente temperatura.

Capacidad y operación del albergue El Refugio

Carlos de la Riva, subdirector de Gestoría Social del DIF Nuevo León, explicó que, si bien la capacidad total de este albergue es de 56 personas, existe la posibilidad de recibir hasta 93 personas.

Mientras que este lunes amanecieron 52 hombres y seis mujeres en este espacio, el cual cuenta con cuartos separados entre hombres y mujeres, quienes deben cumplir con reglas de respeto y no ingresar bajo los influjos del alcohol o de otras sustancias.

“La capacidad del albergue permanente El Refugio es de 56 personas, pudiéndose ampliar hasta 72 y, en casos muy extremos o de emergencia, hasta 93 gentes… el día de hoy amanecieron 58 personas aquí, en este albergue, fueron 52 hombres, seis mujeres. “Les pedimos nada más que lleguen, que acudan con nosotros, que respeten las reglas, nada más, por favor, que no vengan ni con alcohol o con drogas, no les permitimos la entrada en dado caso de que llegasen a venir así”, detalló De la Riva.

Red estatal de albergues y recorridos preventivos

Esta es solo la situación de uno de los albergues disponibles en la zona metropolitana, ya que de acuerdo con el funcionario existen otros espacios donde también se recibe a familias completas e incluso se realizan recorridos en hospitales para invitar a las personas que no cuentan con un techo.

Asimismo, explicó que a nivel estatal son 126 albergues disponibles, entre temporales y permanentes, que pueden beneficiar hasta a 16,000 personas durante esta temporada de frío.