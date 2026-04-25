Alarman detonaciones en vía pública en Santa Catarina

De manera preliminar, se presume que varios sujetos habrían pasado por el sitio a bordo de un vehículo, desde donde realizaron los disparos

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Múltiples detonaciones de arma de fuego movilizaron a corporaciones de seguridad en el municipio de Santa Catarina, luego de que vecinos reportaran disparos en calles de la colonia San Gregorio.

Los hechos fueron al filo de las 23:30 sobre la calle San Judas Tadeo, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones cerca de la medianoche, generando temor entre residentes del área.

De manera preliminar, se presume que varios sujetos habrían pasado por el sitio a bordo de un vehículo, desde donde realizaron los disparos para después huir con rumbo no determinado.

Elementos de seguridad pública de Santa Catarina arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar recorridos en busca de los presuntos responsables, mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de este reporte no se informaban personas lesionadas ni daños visibles en viviendas o inmuebles cercanos.