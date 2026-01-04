Info 7 Logo
Alarma presencia de puerquito en avenida Eloy Cavazos

Por: David Cázares

03 Enero 2026, 23:21

Un cerdo de gran tamaño alarmó a automovilistas de Juárez y Guadalupe, el animal deambulaba sobre la avenida Eloy Cavazos, avanzando varios kilómetros

La presencia en vía pública de un cerdo de gran tamaño alarmó a automovilistas de Juárez y Guadalupe, provocando además la movilización de corporaciones de rescate.

El animal deambulaba sobre la avenida Eloy Cavazos, avanzando varios kilómetros en los límites de ambos municipios.

Una comerciante logró detener la marcha del marrano tras guiarlo a una sombra en la banqueta, a lado de la arteria

Fue entre Xochimilco y la avenida Coahuila donde el ejemplar se echó bajo el resguardo de la mujer, quien cuidaba que no se bajara de nuevo a la carpeta asfáltica.

Elementos de Protección Civil de Juárez atendieron inicialmente el llamado, y relevaron a la mujer en la custodia.

Trascendió que el cerdo presentaba síntomas de deshidratación, y que estuvo bajo el Sol durante varias horas.

Los rescatistas municipales permanecieron en el sitio hasta el arribo de control animal de Guadalupe.

