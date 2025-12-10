Alarma incendio en tiradero de Parque Industrial de Escobedo

Por: Marcial Pasarón 09 Diciembre 2025, 07:48 Compartir

Cuerpos de rescate acudieron hasta las inmediaciones de este sitio, donde decenas de llantas junto con fragmentos de madera se calcinaban

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante las primeras horas de este martes, se reportó un incendio en un tiradero de las inmediaciones del Parque Industrial, del municipio de Escobedo. Diversos reportes señalaron que este siniestro ubicado sobre la avenida Fleteros, se visualizaba desde varios kilómetros a la redonda. Al acercarse al lugar, personal contra incendio presumía se tratará de una fábrica que existe en esa zona. La columna de humo negro provocado por el incendio alcanzó una altura considerable lo que dejó una nube tóxica que cubrió hasta el Libramiento Noreste. Se informó que no hubo personas lesionadas, ni intoxicadas, además no fue necesario la evacuación de obreros de las empresas cercanas.