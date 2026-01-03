Alarma incendio de empresa recicladora en Juárez

El siniestro provocó la movilización de los elementos de Protección Civil durante el mediodía de este viernes, en la colonia Los Ebanitos

Un fuerte incendio registrado en una recicladora provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Juárez.

El siniestro ocurrió sobre la carretera a Reynosa, a la altura de la colonia Los Ebanitos, poco después del cruce con la calle Río San Juan.

De manera preliminar, se informó que el incendio habría sido originado por un cortocircuito en una de las máquinas del establecimiento.

La chispa generada alcanzó materiales cercanos lo que provocó que las llamas se propagaran de forma inmediata debido a la gran cantidad de productos reciclables almacenados en el lugar.

El fuego consumió gran parte del negocio; sin embargo, los trabajadores lograron evacuar a tiempo y salir ilesos.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Juárez, así como bomberos del municipio de Guadalupe, quienes lograron sofocar el incendio gracias al trabajo coordinado.

Por su parte, policías de Juárez y elementos de Tránsito se encargaron de asegurar la zona, agilizar la vialidad y dialogar con los propietarios del establecimiento.