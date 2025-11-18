Alarma incendio de cable de alta tensión al sur de Monterrey

De acuerdo con testigos, el cable se desplomó sin que hasta ahora se conozcan las causas y al tocar la carpeta asfáltica se registró la primera explosión.

Un incendio en un cable de alta tensión generó alarma entre vecinos de la colonia Country, al sur de Monterrey, luego de que el cable se incendiara y provocara varias explosiones durante la mañana de este lunes.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas sobre la calle Capricornio, a escasos metros de su cruce con la avenida Garza Sada. Fueron los propios vecinos del sector quienes, al percatarse del fuego, dieron aviso a las autoridades.

El cable pertenecía a un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicado en el camellón central. De acuerdo con testigos, el cable se desplomó sin que hasta ahora se conozcan las causas y al tocar la carpeta asfáltica se registró la primera explosión. Minutos después, se presentaron al menos otras dos antes de la llegada del personal de la CFE.

Trabajadores de la Comisión comenzaron con el retiro del cable dañado para posteriormente reemplazarlo, lo que ocasionó que algunos domicilios de la colonia permanecieran sin energía eléctrica por varias horas.

Al llamado también acudieron elementos de la Policía de Monterrey y de Servicios Públicos, quienes acordonaron el área y evitaron el paso tanto a peatones como a automovilistas para evitar riesgos mientras se atendía el reporte.