Alarma amenaza de balacera en el Conalep Raúl Rangel Frías

Una amenaza de balacera difundida en redes sociales causó alarma entre padres y estudiantes del CONALEP Raúl Rangel Frías, en Guadalupe.

Una amenaza difundida a través de redes sociales generó alarma entre padres de familia y estudiantes del CONALEP Raúl Rangel Frías, ubicado en el municipio de Guadalupe.

La advertencia comenzó a circular durante la tarde del martes en grupos relacionados con la comunidad estudiantil. Una persona, de manera anónima, publicó un mensaje en el que aseguraba que realizaría una balacera dentro del plantel durante la tarde del miércoles.

“MAÑANA A LAS 3 PM EN EL CONALEP HARÉ UNA BALACERA, EDIFICIO A Y B. ¡NO ES BROMA! HARÉ BALACERA Y MATARÉ A MUCHAS NIÑAS”.

El contenido provocó preocupación entre las familias, principalmente por tratarse de una amenaza dirigida contra estudiantes y que señalaba específicamente los edificios A y B del plantel.

Ante el temor generado por la publicación, varios padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases durante este miércoles, mientras que entre la comunidad estudiantil se incrementó la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad al interior de la institución.

La amenaza habría sido compartida y replicada en distintos grupos de redes sociales, aumentando la preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa.

Hasta el momento, la autenticidad de la amenaza y la identidad de la persona que realizó la publicación no han sido establecidas públicamente.