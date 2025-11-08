Alarma a padres virus manos, pies y boca en escuela de Apodaca

Según madres de alumnos son al menos siete menores, los que padecen la infección, cinco primer grado y dos de segundo grado de primaria.

Padres de familia de alumnos de la escuela primaria, federal José Zuno Arce, ubicada en la colonia exhacienda San Francisco en el municipio de Apodaca, reportaron a cámaras de Info 7, la preocupación que han vivido desde hace ya dos semanas, luego de reportarse casos del virus manos pies y boca en niños del plantel.

Desde hace dos semanas, cuando se registró el primer caso de la infección, las autoridades del plantel educativo, pidieron el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar a las aulas, asimismo, implementarían filtros de gel antibacterial, a la hora de entrada de los pequeños.

A pesar de esto muchos padres de familia, te dieron un posible contagio de sus hijos, por lo que optaron por no presentar a los menores, sin embargo, los directivos, informaron que no se justificarían las faltas únicamente a los menores contagiados.

Ahora, madres y padres de familia. Piden a las autoridades correspondientes, se realice una limpieza a profundidad de las aulas para evitar futuros contagios, asimismo, se permita el no acudir a clases presenciales.

La señora Mayela, madre de menores de seis y siete años, quienes resultaron contagiadas, mencionó la dura situación que viven las pequeñas al presentar los síntomas de fiebre y erupciones en las manos, plantas de pies y garganta.

Tras estos casos, se exhorta a la ciudadanía a seguir la recomendaciones:

- Lavarse constantemente las manos con agua y jabón

- ⁠ usar gel antibacterial

- ⁠ limpiar superficies con agua, jabón y desinfectante

- ⁠ estornudar en el ángulo interior del codo

- ⁠ no tener contacto con personas contagiadas