¡Al fin! Nace tercera hija de Samuel García y Mariana Rodríguez

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, fue internada al adelantarse la fecha prevista del alumbramiento.

¡La espera ha terminado! Nació la tercera hija del gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Durante la madrugada de este domingo y a través de redes sociales se dio a conocer la llegada de su bebé con el siguiente mensaje:

"Bienvenida Raquel 🌸🥰 25 de octubre 2026… 3.080 kg…. Perfecta ❤️"

Previamente, Rodríguez Cantú ingresó a un hospital privado en San Pedro Garza García tras presentar contracciones y síntomas de parto, a la espera del nacimiento de Raquel.

De acuerdo con lo compartido, acudió a una revisión médica y, después de los monitoreos para valorar su evolución, los especialistas determinaron que permanecería internada para dar a luz.

Siguen los bellos momentos

Tras la llegada de la pequeña Raquel, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, han compartido con sus seguidores en plataformas digitales las primeras imágenes y videos junto a su recién nacida.

El mandatario estatal, reconocido por su afición al deporte, publicó una grabación desde la habitación del hospital donde se le observa recostado disfrutando de un partido de la NFL en compañía de la bebé, a quien se refirió con afecto.

"Aquí andamos viendo la NFL con mi nueva roomie".

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó una de las particularidades físicas de la recién nacida al compartir una fotografía en sus redes sociales con el mensaje.

"Nació con mucho pelo como Yeye siento que se van a parecer mucho".

Asimismo, la pareja publicó un collage fotográfico conmemorativo que retrata los nacimientos de sus tres hijas en el centro médico, mostrando el crecimiento de la familia a través de las fechas marcadas en cada una de las postales: Mariel, nacida el 10 de marzo de 2023; Isabel, nacida el 12 de julio de 2025; y Raquel, quien nació este 25 de octubre de 2026.

El nacimiento se adelantó a la fecha prevista.

La llegada de Raquel estaba prevista para el próximo 28 de octubre. Sin embargo, las contracciones continuas llevaron al equipo médico a indicar la hospitalización de Rodríguez Cantú.

La también empresaria compartió parte del proceso con sus seguidores, incluidos los monitoreos previos. En una de sus publicaciones explicó que debía esperar unas horas antes de recibir anestesia debido a un medicamento que le habían aplicado durante la mañana.

Recuerdos de hace tres años

Poco después, la expectativa entre sus seguidores aumentó tras la difusión de un video publicado por Samuel García Sepúlveda en sus redes sociales, donde se observa el momento en que cuidan a un recién nacido.

Sin embargo, el propio gobernador aclaró en el mensaje que acompañó la publicación que la grabación correspondía al nacimiento de su hija Mariel, ocurrido hace tres años.

Con información de Rodolfo García....